Bayern Münih ve Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown'ın "Der Rekordmeister"e transferi konusunda bir anlaşmaya yaklaşıyor. Sky Sport'un Almanya şubesinin haberine göre, Bayern'in belirgin bir bütçe sınırı uyguladığı göz önüne alındığında, bu durum Ismael Saibari'nin olası transferi için kötü haber anlamına gelebilir.

Sky Sports'un haberine göre, iki kulüp Alman kanat bekçisi için toplamda en fazla 55 milyon avroluk bir paket üzerinde görüşüyor. Bayern ve Eintracht şu anda sabit transfer ücreti ile olası bonuslar arasındaki dağılımı tartışıyor.

Brown ve Bayern sözlü olarak anlaşmaya varmış durumda. Münih'te onun için 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme hazır olduğu söyleniyor.

Daha önce Eindhovens Dagblad, Bayern'in PSV'ye bonuslar dahil yaklaşık 50 milyon avroluk devasa bir teklif sunduğunu bildirmişti.

Ancak Eindhoven kulübü daha yüksek bir rakam istiyor. Bu konuda sadece rakamın yüksekliği değil, ödeme yapısı da kulüpler arasındaki görüşmelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

PSV ve Bayern henüz bir anlaşmaya varmadı, bu nedenle görüşmeler şimdilik devam ediyor. Saibari ve Alman kulübü ise kısa süre önce sözlü bir anlaşmaya vardı.

Sky Sports'a göre, iki taraf transfer ücreti konusunda birbirine yaklaştı, ancak Faslı orta saha oyuncusunun resmi olarak Bayern'in oyuncusu olabilmesi için henüz yapılması gerekenler var.

Transfer muhabiri Florian Plettenberg, Bayern'in net finansal sınırlar uyguladığını bildiriyor. Ancak teknik direktör Vincent Kompany, Saibari'yi kadrosuna katmayı çok istiyor.