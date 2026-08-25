Bayern Münih, Musiala'nın baygınlık geçirmesinin ardından harekete geçti

Bayern Münih, Alman yıldızı Jamal Musiala'yı takımın Bundesliga'daki açılış maçında sahaya sürmeme kararı aldı. Kulüp, cuma günü oynanması planlanan Stuttgart karşılaşmasının, son dönemde iki kez baygınlık geçiren oyuncu için henüz çok erken olduğunu değerlendirdi.

İspanyol "AS" gazetesinin Alman «Bild» gazetesine dayandırarak aktardığına göre, geçtiğimiz hafta Almanya Süper Kupası maçında da forma giymeyen Musiala, son dönemde yaşadığı iki olayın ardından özel bir rehabilitasyon ve takip programına tabi tutulması nedeniyle Bayern Münih'in Bundesliga'daki başlangıcında da sahada olmayacak.

Musiala, 15 Ağustos'ta Leipzig karşısında oynanan hazırlık maçında sahaya yığılmış, sadece üç gün sonra Heidenheim karşısında da benzer bir durumla karşılaşmıştı.

Oyuncunun yaşadığı bu iki düşüş vakası, «yokluk nöbetleri» olarak bilinen duruma yol açan nörolojik bir bozuklukla ilişkilendiriliyor. Bu durum, kişinin bilincini ya da tepki verme yeteneğini geçici olarak kaybettiği dönemleri ifade ediyor. Musiala, iki olayın ardından bu durumlar hakkında bizzat konuşmuştu.

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Bu gelişmelerin ardından sağlık ekibi, geçtiğimiz sezon sağlanan kontrolü yeniden elde etmek amacıyla Musiala'nın kullandığı ilacın dozunda değişiklikler yaptı. Oyuncu ise geçen perşembeden bu yana bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyor.

Musiala'nın durumunu takip eden doktorlara göre, oyuncu futbol oynamaya devam edebilecek durumda; zira kendisini oynamaktan alıkoyacak herhangi bir fiziksel sorunu bulunmuyor. Ancak şu andaki amaç, yeni ilaç dozunun etkisini gösterebilmesi için yeterli zamanı tanımak. Bu süreç genellikle 10 ila 14 gün arasında sürüyor.

Bayern Münih, Musiala'nın bu hafta içinde takımla yapılan antrenmanlara kademeli olarak dönmesine izin vermeyi planlıyor. Sağlık ve teknik ekiplerin belirlediği plan doğrultusunda ilerlemesi halinde, oyuncunun maçlara dönüşü için en yakın tarih ise Bundesliga'nın ikinci haftasında deplasmanda Schalke ile oynanacak karşılaşma olacak.