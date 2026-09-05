Bayern Münih, cumartesi günü Schalke 04'ü yenmeyi başaramadı. Lige yeni yükselen ekip, sahasında müthiş bir mücadele ortaya koydu ve Bayern'in yıldızlarını 0-0'da tutmayı başardı. Ismael Saibari maça ilk 11'de başladı, ancak fark yaratamadı.

İlk yarı çok fazla önemli pozisyona sahne olmadı. Bayern oyunun kontrolünü elinde tuttu, Alphonso Davies (az farkla auta), Nathaniel Brown (Loris Karius'tan mükemmel kurtarış) ve Saibari (üstten auta) ile fırsatlar yakaladı, ancak golü bulamadı.

Diğer tarafta Adil Aouchiche açılış golüne yaklaştı, ancak onun serbest vuruşunu Manuel Neuer köşeden ustalıkla çıkardı. Devre bitmeden hemen önce gole en çok yaklaşan isim, Karius ile karşı karşıya kalan Luis Díaz oldu, ancak topa tamamen yanlış vurdu.

Bayern'in vites artırması gerekiyordu ve bunun için teknik direktör Vincent Kompany bazı yıldız oyuncularına başvurdu. Harry Kane devre arasında oyuna girdi, ikinci yarının ilk 15 dakikasının ardından ise Michael Olise ile Jamal Musiala da oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler, maça yeterince damga vuramayan Saibari için de karşılaşmanın sonu anlamına geldi.

Bu hamleler Bayern'in Schalke yarı sahasına daha da fazla yerleşmesini sağladı, ancak ev sahibi ekibin savunması adeta duvar ördü. Schalke böylece der Rekordmeister'in hayal kırıklığı yaşamasına neden olarak 0-0'ı korumayı başardı. Böylece Schalke ilk puanını alırken, Bayern iki maç sonunda dört puana ulaştı.