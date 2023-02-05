Bayern Münih, Manuel Neuer'in sözlerinden memnun değil: "Farklı davranmasını beklerdik"

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Manuel Neuer'in röportajının ardından ondan "farklı bir davranış" beklediğini söyledi.

Antrenör Tapalovic'in görevine son verildi

Neuer kulübü eleştiren bir röportaj verdi

Hasan Salihamidzic bu röportajdan memnun değil

NE OLDU? Neuer, The Athletic ile yaptığı röportajında kaleci antrenörü Toni Tapalovic'in görevden alınmasına tepki gösterdi ve "kariyerimde yaşadığım en acımasız olay" ifadelerini kullandı. Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, kulüp kaptanından daha farklı bir davranış beklediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Bild'e konuşan Hasan Salihamidzic şunları söyledi: "Manuel'in kişisel olarak etkilendiğini anlıyorum. Ancak ondan özellikle bir kaptan olarak farklı davranmasını beklerdim."

BÜYÜK RESİM: Bild'in haberine göre, Tapalovic'in Bayern patronu Julian Nagelsmman ile arasının açılması ayrılığı getirdi. İddialara göre, Tapalovic, teknik ekibin özel konuşmalarını oyunculara sızdırıyordu. Toni Tapalovic, 2017'de Manuel Neuer'in düğününde sağdıçtı.

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