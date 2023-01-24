- Bundesliga devinde kaleci antrenörü değişti
- Nagelsmann sızıntılardan memnun değildi
- Tapalovic görevden alındı
NE OLDU? Bayern Münih, Manuel Neuer'in kaleci antrenörü Toni Tapalovic'in Allianz Arena'daki görevine derhal son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Çalışma şeklindeki farklılıkların" ayrılığı getirdiği belirtildi.
BÜYÜK RESİM: Ancak Bild'in haberine göre, Tapalovic'in Bayern patronu Julian Nagelsmman ile arasının açılması ayrılığı getirdi. İddialara göre, Tapalovic, teknik ekibin özel konuşmalarını oyunculara sızdırıyordu.
DAHA FAZLASI: Toni Tapalovic, 2017'de Manuel Neuer'in düğününde sağdıçtı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
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