Bayern Münih, Manuel Neuer'in kaleci antrenörünü, teknik ekip konuşmalarını oyunculara sızdırdığı için kovdu

İdil Erin Tetik
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Manuel Neuer Toni TapalovicGetty
Bayern MünihBundesligaM. Neuer

Manuel Neuer'in yakın arkadaşı ve kaleci antrenörü Toni Tapalovic, özel konuşmaları oyunculara sızdırdığı için Bayern Münih tarafından görevden alındı

  • Bundesliga devinde kaleci antrenörü değişti
  • Nagelsmann sızıntılardan memnun değildi
  • Tapalovic görevden alındı

NE OLDU? Bayern Münih, Manuel Neuer'in kaleci antrenörü Toni Tapalovic'in Allianz Arena'daki görevine derhal son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Çalışma şeklindeki farklılıkların" ayrılığı getirdiği belirtildi.

BÜYÜK RESİM: Ancak Bild'in haberine göre, Tapalovic'in Bayern patronu Julian Nagelsmman ile arasının açılması ayrılığı getirdi. İddialara göre, Tapalovic, teknik ekibin özel konuşmalarını oyunculara sızdırıyordu.

DAHA FAZLASI: Toni Tapalovic, 2017'de Manuel Neuer'in düğününde sağdıçtı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Manuel Neuer Toni TapalovicGetty

Manuel Neuer FC Bayern 2022Getty

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