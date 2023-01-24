Manuel Neuer'in yakın arkadaşı ve kaleci antrenörü Toni Tapalovic, özel konuşmaları oyunculara sızdırdığı için Bayern Münih tarafından görevden alındı

Bundesliga devinde kaleci antrenörü değişti

Nagelsmann sızıntılardan memnun değildi

Tapalovic görevden alındı

NE OLDU? Bayern Münih, Manuel Neuer'in kaleci antrenörü Toni Tapalovic'in Allianz Arena'daki görevine derhal son verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Çalışma şeklindeki farklılıkların" ayrılığı getirdiği belirtildi.

BÜYÜK RESİM: Ancak Bild'in haberine göre, Tapalovic'in Bayern patronu Julian Nagelsmman ile arasının açılması ayrılığı getirdi. İddialara göre, Tapalovic, teknik ekibin özel konuşmalarını oyunculara sızdırıyordu.

DAHA FAZLASI: Toni Tapalovic, 2017'de Manuel Neuer'in düğününde sağdıçtı.

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