Alman devi Bayern Münih, Manchester City'de forma şansı bulamayan oyuncunun peşine düştü.

NE OLDU? İngiliz orta saha oyuncusu, Rodri'nin yokluğunda Pep Guardiola tarafından Carabao Kupası'nda Newcastle United'a karşı etkileyici bir fırsat yakaladı, ancak sıradan bir oyun ortaya koyarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiremedi.

Bu sezon şu ana kadar Premier Lig'de üç maça yedekten girerek sadece 70 dakika oynadı, bu da Phillips'in çok açık bir şekilde Guardiola'nın planlarında olmadığını gösteriyor.

Ve İngiliz orta saha oyuncusunun Ocak ayında, transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu kanıtlıyor.

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BÜYÜK RESİM: The Sun'a göre Bayern, Phillips'in durumunu yakından izliyor ve kışın ya da gelecek yaz transfer döneminde onun için şok bir hamle yapabilir.

Thomas Tuchel, oyuncudan en iyi verimi alabileceğine ve tıpkı geçen kış Joao Cancelo'da yaptıkları gibi kiralık bir anlaşma için İngiliz kulübüne baskı yapacakları aktarılıyor.

City, yaz aylarında Phillips'in takımdan ayrılmasına izin vereceklerini belirtmişti ancak oyuncu, forma savaşı vermek amacıyla Etihad'da kalmakta ısrar etmişti.

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SIRADA NE VAR? Phillips'in City'de zamanı daralıyor ve İngiltere'de yoluna devam edebilmek için daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor.

Eğer yedek kulübesinde kalmaya devam ederse, Bayern'e transfer olması oyuncu için yeni bir kariyer fırsatı olabilir.