Bayern Münih, Liverpool'dan muhteşem bir transfer için devreye girdi

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre, Bayern Münih, Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha'yı Almanya'ya transfer etme olasılıklarını araştırıyor. 17 yaşındaki kanat forveti, hücumun sol kanadını güçlendirmek için en önemli aday olarak görülüyor.

Ngumoha, teknik direktör Vincent Kompany ve kulüp yönetiminin de desteklediği Münih'ten gelen ilginin farkında. Ancak Liverpool, transfer konusunda işbirliği yapmak istemiyor. Kulüp, İngiliz genç milli takım oyuncusunu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor ve bu yaz kanatlarını güçlendirmek istiyor.

Forvet, geçen yıl 2028 ortasına kadar geçerli olan ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Ayrıca, Luis Díaz'ın Bayern'e transferinden sonra Liverpool'un doğrudan bir yedek transfer etmemesinin önemli bir nedeni de onun gelişimi oldu.

Ngumoha, 2025/26 sezonunda 29 maç, 2 gol ve 1 asistle çıkışını yaptı. Şu anda Dünya Kupası öncesinde Florida'da İngiltere milli takımıyla antrenmanlara katılıyor, ancak kesin turnuva kadrosunda yer almıyor.

Liverpool bu yaz ek kanat oyuncuları transfer etmeye odaklanıyor. RB Leipzig'in yetenekli oyuncusu Yan Diomande bu konuda en önemli adaylardan biri olarak görülüyor.

Bayern'in Ngumoha'ya olan ilgisi mantıklı. Kulüp, hücumda kaliteli oyunculara sahip olsa da, şimdiden geleceğe bakıyor. Özellikle sol kanatta, zamanla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelebilecek genç bir oyuncu eksikliği var.

Liverpool'da Ngumoha'nın bu yaz ayrılması ciddi olarak düşünülmüyor. Mohamed Salah'ın ayrılması ve Federico Chiesa'nın da ayrılması beklendiğinden, genç oyuncu teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde gelecek için önemli bir oyuncu olarak görülüyor.