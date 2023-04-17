Senegalli yıldız, yaptığı hatanın bedelini ağır ödeyecek.

NE OLDU? 2022 yaz transfer döneminde Liverpool'dan Allianz Arena'ya transfer olan Sadio Mane, kulüpte bir türlü bekleneni veremedi.

Senegalli forvetin takım arkadaşı Sane ile soyunma odasında yaşadığı tartışma ise bardağı taşıran son damla olabilir.

Çünkü şu anda Bayern’de, Mane’nin takımda kalıp kalmaması ile ilgili çok ciddi sorular soruluyor.

Etihad Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City'ye karşı alınan mağlubiyet, Bayern soyunma odasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

BÜYÜK RESİM: Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Sane'nin dudağının çok net bir şekilde şiştiği görüldü.

Sky Germany, Bundesliga devinin kulüp disiplinini ihlal etmesinden sonra Mane’yi takımdan göndermek istediğini iddia ediyor:

“Bayern, yaz aylarında Sadio Mane'den kurtulmak için her şeyi deneyecek.

“Sportif açıdan bakıldığında, Thomas Tuchel'in sistemine uymadığı için Mane’yle ilgili bir planı yok.”

Bu haberin ardından, Mane’nin yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: Ayrıca 31 yaşındaki oyuncu, mali ve sportif yaptırımlara maruz kaldı.

Mane’nin Sane ile münakaşasının ardından 300.000 €’dan fazla bir cezası ödediği ve bu anlamda kulübün ceza rekorunu kırdığı aktarılıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Bayern, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci maçında, sahasında City ile karşılaşacak.

Ve Mane'nin, bu zorlu mücadelede bir rol alıp almayacağı henüz belli değil.