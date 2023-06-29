Alman devi Bayern Münih, Kim Min-Jae için Napoli'ye ödeyeceği bonservis ücretini hiç vakit kaybetmeden kazandı.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Ligue 1 şampiyonu PSG, Lucas Hernandez'in transferi için Bayern Münih'e yaklaşık 48-50 milyon € (41-43 milyon £/52-54 milyon $) transfer ücreti ödeyecek.

Gazeteci ayrıca, oyuncunun Paris'e çoktan geldiğini ve büyük olasılıkla Perşembe günü kulüple yeni sözleşmesini imzalayacağını iddia etti.

BÜYÜK RESİM: Fransız defans oyuncusu kulüpten ayrılmaya hazırlanırken, Bayern Münih onun yerine Napoli'den 50 milyon € (43 milyon £/55 milyon $) karşılığında Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae'yi alacak.

Bayern Münih böylece, Kim Min-Jae için ödeyeceği transfer bedelini saatler içinde kasasına koymuş olacak.

VE DAHA FAZLASI: 27 yaşındaki defans oyuncusu Hernandez, 2022-23 sezonunda hem kulüp hem de ülke adına zorlu bir dönem geçirdi.

Tüm müsabakalarda Bayern Münih için sadece 11 maçta forma giydi, bir gol attı ve bir de asist yapabildi

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

Getty

LUCAS HERNANDEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız oyuncu, önümüzdeki sezon Fransa'nın başkentinde milli takım arkadaşı Kylian Mbappe ile birlikte forma giyeceği için şüphesiz ki mutlu olacak.