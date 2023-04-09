Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, Freiburg taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı

Joshua Kimmich, Bayern Münih'in Freiburg'u mağlup ettiği maçta sahada tartışma çıkardığı için özür diledi.

Kimmich sevinciyle tartışmaya sebebiyet verdi

"Sportmenlik dışı" davranışından dolayı özür diledi

Bayern Münih, Freiburg'u mağlup etti

NE OLDU? Bayern Münih, Cumartesi günü Bundesliga'da Freiburg'u Matthijs de Ligt'in tek golüyle 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Almanya Kupası'nda Freiburg'a kaybeden Alman devi intikamını almış oldu. Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, golün ardından Freiburg taraftarlarının önüne giderek tahrik edici bir kutlama yaptı ve tartışmalara neden oldu.

NE SÖYLENDİ? Bayern Münih kaptanı Kimmich şunları söyledi: "Duygularımız çok yüksekti. Bizim için önemli bir galibiyetti. Bu nedenle kendimi kaptırdım. Fakat sportmenlik dışı bir hareketti. Olmamalıydı."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'in galibiyeti, Thomas Tuchel'in Julian Nagelsmann'ın yerini almasının ardından gelen ikinci lig galibiyetiydi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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