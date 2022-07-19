Hollandalı stoper, kariyer yolculuğunu Alman devinde sürdürecek.

Juventus'un defans oyuncusu Matthijs de Ligt, Bayern Münih'e transfer oldu. Hollandalı oyuncu, Julian Nagelsmann'ın Allianz Arena'daki takımına katılmak için İtalya'daki üç yıllık dönemini noktaladı ve şimdi, 2022-23 sezonunun açılışı öncesinde Alman ekibiyle yeni bir maceraya atılacak.

Bayern, Juve ile yaptığı anlaşmanın ardından Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Avrupa'nın en iyi stoperlerinden birisini kadrosuna kattı.

Bayern, De Ligt'i almak için ne kadar ödedi?

Alman devi, De Ligt için 67 milyon Euro tutarında bir ücret ödedi ve anlaşma, belirli performans ve ticari hükümlere bağlı olarak değişecek.

De Ligt'in Bayern'deki sözleşme süresi ne kadar?

Hollandalı stoper, Bayern ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar Allianz Arena'da kalmasını sağlayacak beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

De Ligt ile ilgilenen başka takımlar var mıydı?

GOAL tarafından onaylandığı üzere Chelsea, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in bu yaz Stamford Bridge'den ayrılmasının ardından De Ligt'in peşindeydi.

Ancak, De Ligt'in tercihinin Bayern'e katılmak olduğu netleşince yarıştan çekildi.

Paris Saint-Germain, Hollandalı oyuncuyla güçlü bir şekilde bağlantılıydı; ancak şimdi o, gelişimini Alman şampiyonunda sürdürecek.

Bayern bu yaz başka kimi transfer edecek?

Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui ile birlikte De Ligt, Bayern'in yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu.

Ancak Bundesliga devi, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya gitmesine engel olamadı ve transfer piyasası kapanmadan önce bir yedek golcü alacakları öne sürüldü.

Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo, potansiyel hedefler olarak tartışılmıştı.

Ancak Bayern, kendilerini ikiliden açıkça uzaklaştırırken, aynı zamanda Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen ile de ilgilendiler.

Ayrıca Rennes, şimdiye kadar Bayern'den gelen üç teklifi reddetse de, satmaya istekli oldukları forvet Mathys Tel için yaklaşık 25 milyon Euro istiyor.

Nagelsmann, RB Leipzig'den sorumlu olduğu süre boyunca koçluk yaptığı Konrad Laimer'i de takımına getirmek niyetinde.

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