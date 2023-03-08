Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Bayern Münih'in PSG'ye karşı bir planı olduğu konusunda Kylian Mbappe'yi uyardı.

Kylian Mbappe son zamanlarda formunda

İlk maçtaki iki golü iptal edildi

Müller, Fransız golcüyü durdurmanın planını açıkladı

NE OLDU? Bayern Münih, PSG'yi Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında 1-0 mağlup ederken Kylian Mbappe'nin iki golü ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Thomas Müller rövanşın Fransız golcü için eğlenceli geçmeyeceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Rövanştan önce gazetecilere konuşan Thomas Müller şunları söyledi: "Kylian Mbappe mantıksal olarak tehlikeli bir isim. PSG'nin en çok gol atan oyuncusu. Onu nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz ancak bu bir takım oyunu. Mesele sadece bir oyuncuyu durdurmakta değil. Boşluk bırakmamalı ve onu birebir savunacak kadar cesur olmalıyız. Birimizi geçse arkada başka birimizle karşılaşacak. Tüm dünya onu futbol oynarken izlemeye bayılıyor ancak rövanşta kimse izlemek istemeyecek. Eğer planımızı uygulayabilirsek Kylian Mbappe için eğlenceli olmayacak."

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