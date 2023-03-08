Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine gözdağı verdi: "Kylian Mbappe'yi kimse izlemek istemeyecek"

İdil Erin Tetik
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Kylian Mbappe Thomas Muller split Getty Images
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Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde Bayern Münih'in PSG'ye karşı bir planı olduğu konusunda Kylian Mbappe'yi uyardı.

  • Kylian Mbappe son zamanlarda formunda
  • İlk maçtaki iki golü iptal edildi
  • Müller, Fransız golcüyü durdurmanın planını açıkladı

NE OLDU? Bayern Münih, PSG'yi Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında 1-0 mağlup ederken Kylian Mbappe'nin iki golü ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Thomas Müller rövanşın Fransız golcü için eğlenceli geçmeyeceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Rövanştan önce gazetecilere konuşan Thomas Müller şunları söyledi: "Kylian Mbappe mantıksal olarak tehlikeli bir isim. PSG'nin en çok gol atan oyuncusu. Onu nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz ancak bu bir takım oyunu. Mesele sadece bir oyuncuyu durdurmakta değil. Boşluk bırakmamalı ve onu birebir savunacak kadar cesur olmalıyız. Birimizi geçse arkada başka birimizle karşılaşacak. Tüm dünya onu futbol oynarken izlemeye bayılıyor ancak rövanşta kimse izlemek istemeyecek. Eğer planımızı uygulayabilirsek Kylian Mbappe için eğlenceli olmayacak."

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Kylian Mbappe celebrates PSG vs Bayern 2022-23Getty ImagesKylian Mbappe sad PSG vs Bayern 2022-23Getty ImagesThomas Muller Bayern 2022-23Getty Images

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