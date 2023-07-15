Avrupa'nın dev takımları, Bayern Münih'in yıldızı için şimdiden sıraya girdi.

NE OLDU? Pep Guardiola'nın ekibi Fransız yıldızı kadrosuna katmak için hâlâ favori olsa da, Sky Germany hem United'ın hem de Juventus'un artık Pavard'la ilgilendiğini bildirdi.

Ve bu da Avrupa'nın dev takımlarının arasında Pavard yarışının ilerleyen günlerde oldukça kızışacağını gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: Bu transfer harekatı üç kulüp için de mantıklı olacak gibi görünüyor. Kyle Walker, Etihad'da sağ bek pozisyonunda bir boşluk bırakarak Manchester City'den Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyor.

Erik ten Hag, savunma seçeneklerinden açıkça memnun değil ve arka dörtlüde oynayabilen çok yönlü bir savunma oyuncusu olan Pavard'ı alması kesinlikle onun endişelerini azaltacaktır.

Hem Mattia De Sciglio hem de Danilo şu anda Juventus için tercih edilmesi zor oyuncular olarak göze çarparken onlar da Pavard'ı transfer etmek için epey istekli olacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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PAVARD İÇİN SIRADA NE VAR? Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluk kazanan Bayern Münih'in önemli bir parçası olan Pavard, tüm başarılı sezonlarına rağmen bu yaz Allianz Arena'dan ayrılacak gibi görünüyor.

Ancak, gelecek sezon hangi dev takımın formasını giyeceği şimdilik belli değil.