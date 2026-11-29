Bayern Münih, kadrosunda yeni bir darbe aldı. Kulüp, Avusturyalı oyuncusu Konrad Laimer'in dün, cumartesi günü Bundesliga'da Hamburg ile golsüz berabere biten karşılaşmada forma giymesinin ardından sağ ayak bileğinde ameliyat gerektiren bir sakatlık yaşadığını bugün, pazar günü açıkladı.

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Bavyera ekibi, yaptığı resmi açıklamada, Laimer'in sağ ayak bileğindeki tendonlardan birinde çıkık yaşadığını ve ameliyat olacağını duyurdu. Oyuncunun antrenmanlara ve maçlara dönüşü için resmi bir tarih verilmezken, ikinci bir duyuruya kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Alman "Bild" gazetesi ise oyuncunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 3 aya kadar çıkabileceğini, bu sürenin daha da uzama ihtimalinin de bulunduğunu yazdı. Bu tahmin doğrulanırsa Laimer sezonun büyük bölümünü kaçıracak.

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Laimer, Hamburg karşısında 52. dakikada yedek kulübesinden oyuna girmiş, ayağına yapılan müdahalenin ardından 87. dakikada sakatlanarak sahadan ayrılmıştı.

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Oyuncunun oyundan çıkması, Vincent Kompany yönetimindeki teknik ekibi endişelendirdi. Kompany, maçın ardından sakatlığın iç açıcı görünmediğini belirterek oyuncunun oyuna devam edemediğini ve normal şekilde yürüyemediğini söyledi.

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Belçikalı teknik adam şöyle konuştu: "İyi görünmüyor. Normalde böyle bir sakatlığı atlatıp oynamaya devam edebilirsiniz ama o (Laimer) bunu yapamadı. Yani bu iyi bir işaret değil. Ama şimdiye kadar hiç yakınmadık ve şimdi de yakınmaya başlamayacağız. Hedeflerimiz aynı kalıyor."

Öte yandan Kompany, genç oyuncu Lennart Karl'ın oyundan alınmasının sakatlık nedeniyle olmadığını açıklayarak oyuncunun fiziksel bir sorun yaşadığı iddiasını yalanladı: "Lennart sakat değildi. Plan baştan beri onun bugün de yine 90 dakikanın tamamını oynamamasıydı. Bu oyuncunun henüz 18 yaşında olduğunu unutmamalıyız."

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Bayern Münih'te talihsizlikler peş peşe geliyor

Laimer'in sakatlığı, kadrosunda zaten önemli eksiklerle boğuşan Bayern için son derece zor bir zamanda geldi.

Bundesliga'nın son şampiyonu, aralarında kaleci Manuel Neuer, forvet Harry Kane ve Jamal Musiala'nın da bulunduğu birçok oyuncusundan yoksun. Bu durum, Kompany'nin önümüzdeki süreçteki tercihlerini daha da zorlaştırıyor.

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Birden fazla mevkide görev yapabilen Laimer'in yokluğu, takım için önemli bir kayıp. Belçikalı teknik adam, asıl mevkisi defansif orta saha olmasına rağmen onu ağırlıklı olarak sağ bekte kullanıyor.

Avusturyalı oyuncu, Leipzig'de altı sezon geçirdikten sonra 2023 yazında bonservissiz olarak Bayern Münih'e katılmıştı.

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Laimer, Leipzig formasıyla 190 resmi maça çıkıp 15 gol attı ve bu takımla 2022 ve 2023'te iki kez Almanya Kupası'nı kazandı.

Münih'e transferinden bu yana taktiksel esnekliği ve birden fazla rolü üstlenebilmesi sayesinde takımın önemli parçalarından biri haline gelen Laimer'in sözleşmesi, Bavyera devinin projesindeki önemini teyit edercesine 2029'a kadar uzatıldı.

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Yeni sakatlık, Bayern'i ek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Laimer, Kompany'nin birçok mevkideki eksikleri kapatmak için başvurduğu çözümlerden biriydi. Kulüp ise oyuncunun ameliyat sonrası iyileşme sürecindeki gelişmeleri beklerken en kısa sürede sahalara dönmesini umuyor.