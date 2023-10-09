Bayern Münih’in Joao Palhinha ısrarı dinmiyor

Kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Bayern Münih, yazın alamadığı Portekizli yıldız için çalışmalarını sürdürüyor.

Bundesliga’da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Bayern Münih, Fulham’ın orta saha oyuncusu Joao Palhinha’yı Ocak ayında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Yaz transfer döneminin son gününde Bayern’e transfer olmayı sadece birkaç dakikayla kaçıran Palhinha’nın da Bayern’de oynamak istediği kaydedilirken, bu transfer için somut adımlar atılması bekleniyor.

Bayern pes etmedi

İngiliz basınından The Telegraph'a göre Palhinha'nın 2028'e kadar sürecek yeni bir anlaşma imzalamasına rağmen defansif orta saha oyuncusunu hala Allianz Arena'da istiyor. Bayern Münih yaz transfer döneminde oyuncuyu 67 milyon dolar karşılığında kadrosuna katmaya yakın olsa da Palhinha’nın imzaladığı yeni sözleşme Bayern’i daha fazla ödemek zorunda bırakacak.

Bu sezon Fulham formasıyla altı karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara bir gol sığdıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu son dönemde Portekiz Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına girmişti. Orta sahada güçlü fiziğiyle oldukça fark yaratan bir oyuncuya dönüşen 28 yaşındaki Palhinha, Portekiz’in köklü ekibi Sporting Lizbon’un altyapısından yetişmişti.