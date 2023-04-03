Bayern Münih’in CEO’su Oliver Kahn, Chelsea forması giyen yıldızın gelecek sezon Bayern forması giyeceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Bayer Leverkusen’de yaptığı çıkışın ardından Premier Lig takımlarından Chelsea’ye transfer olan Kai Havertz bir kez daha Bayern Münih’in transfer radarına girdi.

Eski teknik direktörü Thomas Tuchel’in Bayern’in başına geçmesiyle birlikte ismi bu takımla anılan Havertz’in geleceğine ilişkin bir açıklama da Bayern’in CEO’su Oliver Kahn’dan geldi.

Oliver Kahn ne söyledi?

Bild’e yaptığı açıklamada şu anda Havertz hakkında konuşmanın doğru olmadığını dile getiren Kahn, “Şu an gündemimiz tamamen bu sezon ve geleceğe yönelik konuları konuşmaya gerek yok. Tuchel ile şimdilik transfer dönemi hakkında bir konuşma yapmadık” dedi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bayern Münih’in Alman oyuncular için reddedilmesi çok zor bir kulüp olduğunu söylemişti.

Chelsea’de bu sezon zaman zaman en uçta sahte 9 olarak görev yapan Havertz, takımıyla yedisi Premier Lig’de olmak üzere dokuz gol attı. Almanya Milli Takımı’nda Hansi Flick’in de vazgeçilmezleri arasında yer alan Havertz, Londra ekibinde geçirdiği ilk sezonda Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı göstermiş ve 1-0 biten finalin tek golünü atmayı başarmıştı.