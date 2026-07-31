Genç Brezilyalı Maycon Cardozo, Bayern Münih ile yeni sezon hazırlık döneminin ilk aşamasından en çok yararlanan isimlerden biri olarak öne çıktı. Antrenmanlarda büyük hırsı, fiziksel çabası ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekti ve teknik direktör Vincent Kompany'den övgü aldı.

Alman "Bild" gazetesine göre, 17 yaşındaki oyuncu dün perşembe günü Bayern'in Rottach-Egern'i 15-0 mağlup ettiği hazırlık maçında da iyi bir izlenim bıraktı.

Gazete, Cardozo'nun önümüzdeki sezon A takımda kalıcı bir yer edinme şansını artırdığını değerlendirdi.

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Bayern Münih ikinci takımının teknik direktörü Dante, oyuncunun ortaya koyduğu seviyeyi övdü ve şunları söyledi: "Maycon her zaman, her zaman elindeki her şeyi ortaya koyuyor. Onu bir kez durdurmak zorunda bile kaldım ve ona sürekli son sürat koşmaması gerektiğini söyledim. Her zaman hırslı ve odaklı, hep bir sonraki topu düşünüyor. Bu harika bir özellik. Mentalitesi sayesinde takımımız için örnek alınacak bir model."

Hazırlık dönemindeki bağlılığı ve performansı sayesinde, Cardozo'nun Asya turnesindeki Bayern Münih kadrosuna dahil edilmesine karar verildi; burada hazırlık maçlarında forma giyme fırsatı bulabilir.

Asya turnesinin bitiminin ardından, Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda A takımda rol alma şansı daha net ortaya çıkacak.