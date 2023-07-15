Bundesliga devi Bayern Münih, Harry Kane gelene kadar kimi transfer edeceğine karar verdi.

NE OLDU? Bayern Münih, Kane için Tottenham ile şimdiden iki teklifte bulundu ve hatta bu hafta kulüp başkanı Daniel Levy ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

İngiliz kaptan, bu yaz Bayer'in imzalama önceliği olmaya devam ediyor, ancak bir anlaşmanın gerçekleşmemesi veya forvetin mevcut kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te sona erdiğinde onlara katılması da muhtemel görünüyor.

Sky Sports'a göre; Bundesliga şampiyonlarının Kane takıma dahil olana kadar bir B planı da var ve bu, Manchester City'den 60 milyon euroluk değeri olan Julian Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna katmak olacak.

BÜYÜK RESİM: Alvarez ile birlikte Bayern, Juventus'tan Dusan Vlahovic ve Werder Bremen'in forveti Niclas Fullkrug'un isimlerini de kısa listesine aldı.

VE DAHA FAZLASI: Alvarez, 2022-23 sezonunda City ile üç büyük kupa kazanırken Arjantin ile Dünya Kupası'nı elde etti ve unutulmaz bir sezonu geride bıraktı.

Arjantinli forvet, City formasıyla çıktığı ilk sezonunda tüm müsabakalarda 49 maçta forma giydi, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Bayern Münih bu yaz Kane'i transfer önceliği olarak tutmaya devam ederken aynı zamanda Fransa'nın son şampiyonu PSG ile de rekabet etmek zorundalar.