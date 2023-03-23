Alman devi, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından reaksiyon aldı.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Nagelsmann'ın Bayern Münih'teki görev süresi doldu ve Alman ekibi, 35 yaşındaki hocasını takımdan gönderdi.

Bayern şimdiden olası teknik direktör adaylarını araştırırken PSG, Dortmund ve Chelsea gibi takımların eski teknik direktörü Thomas Tuchel'i Allianz Arena'ya getirmeyi düşünüyorlar.

BÜYÜK RESİM: Bayern, Bundesliga'da Bayern Leverkusen'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından milli araya girdi.

Aldıkları sonucun ardından Bundesliga'daki liderliklerini, Dortmund'un Köln'ü 6-1 yenmesinin ardından kaybettiler.

Milli aradan hemen sonra Dortmund'u konuk edecek olan Bayern, yenildikleri takdirde Edin Terzic'in ekibinin dört puan gerisinde kalacaklar.

VE DAHA FAZLASI: Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi, ancak Pep Guardiola'nın Manchester City'sine karşı çetin bir sınavla karşı karşıya kalacaklar.

Ve dev mücadeleyi kazanan taraf, Real Madrid ile Chelsea maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

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SIRADA NE VAR? Bayern Münih, milli aradan hemen sonra bazı kritik maçlarla karşı karşıya kalacak.

Öncelikle Dortmund'u ağırlayacaklar ve ardından, Freiburg ile DFB-Pokal çeyrek finalini ve lig maçını oynayacaklar.

Ardından, Guardiola'nın ekibi Manchester City'ye karşı sahada olacaklar.