Manchester City menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldikleri Bayern Münih maçının ardından "yorgun" olduklarını söyledi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Üç kupada da yarışıyorlar

Guardiola ise yorulduklarını söylüyor

NE OLDU? Manchester City, Bayern Münih'i toplamda 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı ve Real Madrid ile eşleşti. Guardiola'nın takımı bu sezon üç kupada da yarışıyor ancak İspanyol menajer oyuncularının yorulduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a verdiği demeçte Guardiola şunları söyledi: "Yorulduk. Sheffield United'a karşı oynamak için nasıl toparlanacağımızı bilmiyorum. O maç için zor bir zamandan geçtik." Ayrıca Guardiola şunları söyledi: "Üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. Penaltı kaçırmadan önce şanslar yarattık, bir veya iki gol atabilirdik ama gerçekten iyi savunma yaptık."

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Real Madrid'i devirirse Şampiyonlar Ligi finalinde Milan - Inter maçının galibiyle karşılaşacak.

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