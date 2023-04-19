Alman efsane, Kane'i yaşlı olduğu gerekçesiyle uygun bulmazken Osimhen'e sıcak bakıyor.

NE OLDU? Bayern Münih, 2022'de Barcelona'ya giden Robert Lewandowski'nin yerine klasik bir 9 numara arayışlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tottenham’ın forveti Kane’in yaz transfer döneminde Alman devinin formasını giyme ihtimali yüksek görünüyor.

29 yaşındaki Kane, Allianz Arena’ya transfer olması halinde Münih'in astronomik bir ücret ödemesi gerekecek.

NE SÖYLEDİLER: Bayern Münih efsanesi Matthaus, Sky Germany'ye şunları söyledi: “Yeni bir forvet gelip gelmeyeceğini görmek beni heyecanlandırıyor.

“Herkes Napoli'deki sansasyonel performansından dolayı Victor Osimhen'den bahsediyor. Bunu Münih'te yapıp yapamayacağını asla bilemezsin, ama bence o iyi bir seçim olur.

“Randal Kolo Muani, bir Bayern forvetine göre daha fazla alana ihtiyaç duyabilir, ancak ceza sahası içinde Münih’e fayda sağlama ihtimali yüksek…



“Harry Kane ise çok yaşlı ve çok pahalı bir transfer olur. Fiyat-performansa bakarsak eğer, Niclas Fullkrug de olabilir diye düşünüyorum.



“Muhtemelen 20-25 milyon Euro karşılığında onu transfer etmek mümkün olabilir ve Münih'te 25 gol atar, çünkü Werder’de şimdiden 20 gol attı."

BÜYÜK RESİM: Kane, 2022-23'te rekorlar kırdığı bir sezon geçiriyor. Spurs ve İngiltere için tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu ve Kuzey Londra'daki sözleşmesinin son yılına giriyor.

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SIRADA NE VAR? Manchester United'ın da transfer pazarında Kane için aktif olacağı aktarılıyor.

Bu nedenle Bayern, Kane’i transfer etmek istiyorsa kesenin ağzını açmak zorunda kalabilir.