Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Tottenham'ın yıldız forveti hakkında konuştu: "Harry Kane, çok iyi bir oyuncu ama..."

2024 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız golcünün adı, Alman deviyle çok sık anılıyor.

NE OLDU? Almanya ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Bavyera'ya transfer olacağı konuşulan Tottenham'ın yıldız forveti hakkında konuştu.

Ancak bu süreçte, birçok forvetin değerlendirildiğini de öne sürdü.

NE SÖYLEDİLER: "Kane çok iyi bir oyuncu, ama başka iyi oyuncular da var" dedi Sky Almanya'ya.

"Birçok oyuncuyla anlaşma sağlayabiliriz. Diğer kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmak şu an için doğru değil.”

BÜYÜK RESİM: Haziran ayında Liverpool'dan Sadio Mane ile sözleşme imzalamasına rağmen Bayern, Robert Lewandowski'nin yerine tam olarak bir santrfor alamadı.

Ve Kane'in 2024'te kontratı biteceği için, Tottenham onu bir hiç uğruna kaybetmektense yaz transfer döneminde uygun bir fiyata Avrupa'nın dev takımlarından birisine gönderebilir.

BİR FOTOĞRAFTA:

Kane şu anda İngiltere ile Dünya Kupası'nda gol bulma arayışında...

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Forvetin odak noktası şu anda tamamen İngiltere ile Dünya Kupası zaferinde, ancak yaz transfer dönemi yaklaştıkça geleceği hakkında hararetli tartışmalar olacak.