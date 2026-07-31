Bayern Münih'in pazarlama direktörü Rouven Kasper, Bavyera ekibinin başkanı Jan-Christian Dreesen'in izinden giderek Alman Ligi "Bundesliga" kulüplerine sert eleştiriler yöneltti ve onları kendilerini dünya çapında tanıtmak için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Bu açıklamalar, Bavyera devinin onuncu yaz turnesi kapsamında Asya kıtasına gitmesinin hemen öncesinde geldi. Kasper, Alman futbolunun uluslararası yayılma planında diğer büyük liglere kıyasla ciddi bir eksiklik olduğu görüşünde.

Kasper, "Sky Sports" sitesinin aktardığı açıklamalarında Alman kulüplerinin pasifliğini eleştirerek şunları söyledi: "Sezonun bitiminin ardından Leipzig bir yurt dışı turnesi yaptı, bu yaz ise dünyayı yalnızca Bayern Münih ve Dortmund geziyor; Paderborn ise eylülde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuyor. Bu son derece az! Bundesliga kulüplerinin daha stratejik düşünmesi gerekiyor."

İngilizlerin üstünlüğünü açıklayarak şunları ekledi: "İngilizler dünyayı dolaşıyor, bu da Alman kulüplerinin de girişimci olması gerektiği anlamına geliyor. Evde oturup sonra gelir düşüşünden şikâyet edemezsiniz; bir şey yapmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz." Kasper, Alman futbolunun uluslararası görünürlük ve varlığını artırmak için sınırların aşılması gerektiğinin altını çizdi.

Bayern Münih yetkilisi, hayati pazarlardaki televizyon yayın gelirlerinin gerilediğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerde medya gelirlerinin düşmesinin bir gerçek hâline gelmesi üzücü, ancak bu, lig birliğinin faaliyetleri güçlendirmek için stratejik mekanizmalar bulmak üzere bizimle birlikte çalışması için ek bir neden; çünkü Bayern Münih her yere tek başına seyahat edemez."

Bu açıklamalar, Bundesliga'nın uluslararası sözleşmelerden elde ettiği gelirin televizyon hakları için 218 milyon avroda, sponsorluklarla birlikte toplamda ise 302 milyon avroda sabitlendiği bir dönemde geliyor. Bu rakam, yaklaşık on katını elde eden İngiltere Premier Lig ve üç katını elde eden İspanya Ligi karşısında oldukça küçük kalıyor.

Asya turnesi kapsamında Bayern Münih, 8 Ağustos'a kadar Güney Kore'deki Jeju Adası'na ve ardından Hong Kong'a gidiyor. Burada 4 Ağustos'ta Jeju SK ile ve 7 Ağustos'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Bavyera devinin yurt dışına açılmaya yönelik bağımsız planlarına dair Kasper, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedef pazarlarımız net bir şekilde belirlenmiş durumda; iki Amerika kıtasında şimdiye kadar Kuzey ve Orta Amerika'ya odaklandık, ancak Güney Amerika giderek daha ilgi çekici hâle geldi. Asya'da ise durum yine net; gözlerimizi Hindistan, Endonezya ve Tayland'a çevirmeli ve orada yeni deneyimler yaşamalıyız."