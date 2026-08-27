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Bayern Munich DFB Cup Final 2026(C)Getty Images

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Bayern Münih başkanı 3 zorlu Avrupa görevine karşı uyardı, Eberl ise "net bir hedef" belirledi

Bayern Münih - Arsenal
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Bundesliga şampiyonu, Premier Lig şampiyonuyla karşı karşıya gelecek

Alman ekibi Bayern Münih'in İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, bugün perşembe günü Monako'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında konuşarak rakiplerin gücüne ve bazı eşleşmelerin zorluğuna dikkat çekti.

Dreesen, kura çekiminin ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Rakipler hiçbir şekilde kolay değil. Gerçekten zor sınavlarımız var; bunların arasında her zaman zorlu bir takım olan Atletico Madrid ve deplasmanda, Old Trafford Stadı'nda, muhteşem taraftarların önünde karşılaşacağımız Manchester United yer alıyor."

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Ve şöyle devam etti: "Kendi sahamızda ise İngiltere şampiyonu ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi ikincisi Arsenal ile karşılaşacağız."

Bavyera ekibinin başkanı sözlerine şöyle ekledi: "Ardından, Viking gibi bizim için daha az tanınan bazı rakiplerimiz var. Bu maçı ve Norveç'e yapacağımız yolculuğu büyük bir heyecanla bekliyorum. Ayrıca kendi sahamızda, geçen sezon bazı sürprizlere imza atan takım olan Bodø/Glimt ile de karşılaşacağız. Genel olarak, bunlar çok saygı duyduğumuz rakipler, ancak onları yenmek istiyoruz."

Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl ise şunları söyledi: "Yeni Şampiyonlar Ligi sezonunu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Atletico Madrid, Manchester United, Lille ve Viking karşısında büyük bir merakla beklenen bazı deplasman maçlarımız var."

Eberl sözlerine şöyle devam etti: "Kendi sahamızda yenebileceğimiz rakiplerimiz var. Ancak bunların arasında geçen sezonun ikincisi Arsenal de yer alıyor. Lig aşamasını ilk sekiz içinde bitirmek istiyoruz; bu açık hedefimiz."

Hatırlanacağı üzere Bavyera devi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde, şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain karşısında veda etmişti.

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