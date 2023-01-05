Tecrübesi ve oyun aklıyla öne çıkan Hollandalı oyuncunun yeni durağı Almanya olacak.

NE OLUYOR? The Athletic'e göre Hollandalı defans oyuncusu, Bayern Münih'e transfer olmak için sağlık kontrolünden geçecek.

Hollandalı oyuncunun, bir yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Almanya'ya gitmeden önce perşembe sabahı erken saatlerde Amsterdam'daki Schipol havaalanında görüldü.

Blind, 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda formasını giydikten sonra Ajax ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

BÜYÜK RESİM: Lucas Hernandez, Dünya Kupası'nda Fransa'nın Avustralya'ya karşı oynadığı açılış maçında ön çapraz bağını kopardıktan sonra, Bayern savunma takviyesi yapmak için transfer pazarındaki yerini aldı.

Blind, bu boşluğu doldurmak için gerekli deneyime sahip ve Katar'daki formu, takımıyla çeyrek finale yükselmesine yardım ederken hâlâ en üst düzeyde performans sergileyebileceğini gösterdi.

VE DAHA FAZLASI: 32 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2008 yılında Ajax ile başladı ve 2014 yılında Manchester United'a katılmadan önce dört Eredivisie şampiyonluğu kazandı.

Kırmızı Şeytanlar ile dört sezon geçirirken Avrupa Ligi ve FA Kupası'nı kazandıktan sonra 2018 yılında Ajax'a geri döndü ve üç lig şampiyonluğu daha yaşadı.

Blind'in Bayern'e transferi gerçekleşirse, kupa koleksiyonuna Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni eklemeyi umut edecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BLİND İÇİN SIRADA NE VAR? Alman şampiyonu, 20 Ocak'ta RB Leipzig'e karşı lig mücadelesine devam edecek Bayern patronu Julian Nagelsmann, Blind transferi tamamlanırsa daha geniş bir kadroya sahip olacak.