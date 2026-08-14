18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-HKG-ENG-GER-PR-BUNDESLIGA-ASTON VILLA-BAYERN MUNICHAFP

Çeviri:

Bayern Münih, 250 milyon euroluk transfere yaklaşıyor

Bundesliga
Bayern Münih
Almanya

Bayern Münih, yaz transfer döneminde aralarında Ismail Jibari ve Nathanael Brown'un da bulunduğu oyuncuların katılımıyla kadrosunu iyi şekilde güçlendirdi. 

Alman kulübü ayrıca, aralarında Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in de bulunduğu birçok kulübün ilgisini çeken Fransız Michael Olise'nin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeyi başarmasıyla gurur duyabilir.

Bavyera ekibi şimdi João Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi bazı satış operasyonlarını tamamlamayı umuyor. 

Bunu beklerken, Bayern Münih yöneticileri büyük bir satış işlemini tamamlamayı başardı; ancak bu, yaz transfer dönemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir satış.

Foot Mercato sitesi, Sport 1 ağı ile Merkur/TZ grubuna dayanarak, Bayern Münih'in kulüp sermayesinin yüzde 5'ini, ısıtma ve klima sistemlerinde uzmanlaşmış Viessmann şirketine satmaya hazırlandığını aktardı.

Club Friendlies
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Bu anlaşmanın Bavyera kulübünün kasasına yaklaşık 250 milyon euro getirmesi bekleniyor.

Sport 1 sitesi şunları açıkladı: "Bu, Viessmann şirketini Bayern Münih'in dördüncü büyük hissedarı yapacak. Daha önce Allianz, Adidas ve Audi'nin her biri yüzde 8,33 hisseye sahipti. Hisselerin yüzde 70'i, dolayısıyla oy haklarının çoğunluğu ise derneğin mülkiyetinde kalmaya devam edecek."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin