Bayern Münih, 250 milyon euroluk transfere yaklaşıyor

Bayern Münih, yaz transfer döneminde aralarında Ismail Jibari ve Nathanael Brown'un da bulunduğu oyuncuların katılımıyla kadrosunu iyi şekilde güçlendirdi.

Alman kulübü ayrıca, aralarında Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in de bulunduğu birçok kulübün ilgisini çeken Fransız Michael Olise'nin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeyi başarmasıyla gurur duyabilir.

Bavyera ekibi şimdi João Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi bazı satış operasyonlarını tamamlamayı umuyor.

Bunu beklerken, Bayern Münih yöneticileri büyük bir satış işlemini tamamlamayı başardı; ancak bu, yaz transfer dönemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir satış.

Foot Mercato sitesi, Sport 1 ağı ile Merkur/TZ grubuna dayanarak, Bayern Münih'in kulüp sermayesinin yüzde 5'ini, ısıtma ve klima sistemlerinde uzmanlaşmış Viessmann şirketine satmaya hazırlandığını aktardı.

Bu anlaşmanın Bavyera kulübünün kasasına yaklaşık 250 milyon euro getirmesi bekleniyor.

Sport 1 sitesi şunları açıkladı: "Bu, Viessmann şirketini Bayern Münih'in dördüncü büyük hissedarı yapacak. Daha önce Allianz, Adidas ve Audi'nin her biri yüzde 8,33 hisseye sahipti. Hisselerin yüzde 70'i, dolayısıyla oy haklarının çoğunluğu ise derneğin mülkiyetinde kalmaya devam edecek."