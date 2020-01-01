Bayern Münih'ten selfie yasağı

Bayern Münih yönetimi koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculara koronavirüse karşı tedbir amacıyla taraftarlarla fotoğraf çekilmek ve imza dağıtmak gibi aktivitelerden kaçınmasının önerildiği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve maçlara gelen taraftarların durumu anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.

Daha fazla takım

Daha önce de İngiltere ekibi 'ın teknik direktörü Steve Bruce, önlem amacıyla futbolcuların ve teknik heyetin el sıkışmasını yasakladıklarını duyurmuştu.