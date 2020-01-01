Bayern Münih'ten Javi Martinez'e ayrılık izni

Bayern Münih, takımdan ayrılma kararı alan Javi Martinez için kendisini isteyen kulüplerden bonservis bedeli istemeyecek.

’te sekiz yıldır forma giyen ve bu süreçte 22 kez kupa kaldıran Javi Martinez’in macerası sona eriyor.

Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren tecrübeli orta saha oyuncusuna izin çıktı.

Sky’ın haberine göre Bayern Münih, bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için taliplerinden bonservis bedeli istemeyecek.

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32 yaşındaki İspanyol futbolcu ile eski kulübü Athletic Bilbao ve ekibi Al Nasr ilgileniyor.

Bavyera ekibi, Javi Martinez'i 2012 yazında Athletic Bilbao'dan 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Bayern Münih'te sekiz sezonda 271 maça çıkan Javi Martinez, 17 gol atıp 10 da asist yaptı.