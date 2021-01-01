Bayern Münih'ten genç oyuncusu Kingsley Coman'a 'araba' cezası

Kingsley Coman, kulübün tahsis ettiği araba yerine kendi özel aracıyla tesislere geldi. 50.000 euro'luk ceza yolda...

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kingsley Coman, ilginç bir nedenden ötürü para cezasına çarptırılacak.

Başarılı oyuncu önceki gün antrenmana kendi özel arabasıyla geldi. Kulüp kurallarına göre oyuncular, sponsor markanın kendilerine tahsis ettiği arabayla gelmek zorunda. Fakat Coman başka marka bir arabayla gelince ortalık karıştı.

Güvenlik görevlileri Coman'ı tesislerin otoparkına sokmadı. Oyuncu da arabasını sokağa park etmek zorunda kaldı. Fakat yaptırımlar bununla da sınırlı kalmayacak gibi. Bild'in haberine göre 50.000 euro'luk bir para cezası kesilecek. Bu ücret yılda 8 milyon euro kazanan Coman'ın iki günlük maaşına denk geliyor.

Bayern Münih neden para cezası veriyor?

Bayern Münih daha önce de benzer sorunlarla karşılaşmştı. Aralarında Jerome Boateng ve Robert Lewandowski'nin de bulunduğu çok sayıda oyuncu kendi özel arabalarıyla tesise gelmek istemişti. Sportif direktör Hasan Salihamidzic, yaklaşık bir yıl önce aldığı kararla kurala uymayanlara ceza verileceğini açıklamıştı.

Kingsley Coman bu sezon ne yaptı?

Bayern Münih'teki altıncı sezonunu geçiren Kingsley Coman, kulüp formasıyla 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce 189 maça çıkan Fransız oyuncu, bu sezon bitmeden 200'ü tamamlayabilir.

Bu sezon ise şu ana kadar 26 resmi karşılaşmada görev yapan Coman, altı gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu sezonun 2020 takviminde daha iyi bir performans sergilemişti. 2021'de ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.

Bayern Münih bu sezon ne yaptı?

Geçen sezon tüm kupaları süpüren Bayern Münih, bu sezona da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak başladı. Alman ekibi ayrıca Bundesliga'da RB Leipzig'in dört puan önünde liderliğini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçında Lazio'yu 4-1 ile geçen Bavyera ekibi, hafta içinde oynananacak rövanş öncesi avantajlı konumda.

Bayern Münih bu sezon tek firesini Almanya Kupası'nda yaşadı ve 2.turda alt lig ekibi Holstein Kiel'e elendi.