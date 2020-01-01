Bayern Münih'ten 250 bin euro'luk bağış

Almanya'nın önemli kulüplerinden Bayern Münih, maske satışından elde ettiği 250 bin euro'yu bağışladı.

ekibi , salgına karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 24 Nisan'da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin euro gelir sağladığı belirtildi.

Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın salgından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi.

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Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti.