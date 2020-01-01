Bayern Münih'in rekorlarla gelen şampiyonluğu

Bundesliga'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden Bavyera devi bu sezon rekor üstüne rekor kırdı...

'da bitime iki hafta kala tarihindeki 30. şampiyonluğunu ilan eden , rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.

Sezona Niko Kovac yönetiminde istikrarsız bir başlangıç yapan Bayern Münih, Hansi Flick'in göreve gelmesiyle birlikte müthiş bir ivme yakalamıştı.

İşte Bayern Münih'in geride bırakmak üzere olduğu müthiş sezonda kırdığı rekorlar...

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Muhteşem şampiyonluk serisi

Bayern Münih, Bundesliga'daki şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Üst üste 8. şampiyonluğunu Bavyera devi lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan takımı konumunda.

Lig tarihinde Bayern Münih'in dışında üst üste en çok şampiyonluk yaşayan takım ise Borussia 'tı (1975-77, üç şampiyonluk).

Flick, Guardiola'yı geride bıraktı

Takımın başında çıktığı ilk 29 resmi maçta 26 galibiyet yaşayan Teknik Direktör Hansi Flick, 27 resmi maçta 22 galibiyetle göreve başlayan Pep Guardiola'nın peformansını geride bırakarak kulüp tarihinin en iyi başlangıç yapan teknik direktörü oldu.

Gol yağdırdılar

32 lig maçında 93 gole ulaşan Bayern Münih, 1971-72 sezonundaki 101 gollü rekor sezonu geride bırakabilir.

Öte yandan bu sezonki 45 resmi maçta 132 gole ulaşan Bavyera devi, bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol atan Alman kulübü oldu.

Bayern Münih, 1996-97 sezonundaki 'ın ardından bir sezonda tam 12 maçta en az 4 gol buldu. Bu alandaki rekor ise 1973-74 sezonunda 13 maçla yine Bayern Münih'e ait.

Thomas Müller'den asist rekoru

Son yıllarda Bayern Münih'in en etkili gol ayaklarından olan Thomas Müller, bu sezon gollerinden çok asistleriyle ön plana çıktı.

30 yaşındaki oyuncu bitime iki hafta kala ligde 20 asiste ulaşırken, 1992-93 sezonundan itibaren toplanmaya başlayan asist krallığı verilerine göre lig tarihinde bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu.

Müller, 2014-15 sezonunda forması altında 19 asistle sezonu tamamlayan Kevin De Bruyne'un rekorunu kırmış oldu.

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Lewandowski'den kariyer zirvesi

Bayern Münih'in bu sezon yaşadığı şampiyonlukta başrol hiç şüphesiz Robert Lewandowski'nin oldu.

Bitime iki hafta kala ligde 31, bu sezonki tüm resmi maçlarda ise 46 gole ulaşan Lewandowski, kariyerindeki en golcü sezonunu geçirdi.

Sezon ortasında Lewandowski'nin Gerd Müller'in ligde bir sezondaki 40 gollük rekoruna ortak olabileceği bile konuşuluyordu ancak bitime iki hafta kala bu ihtimal neredeyse devre dışı kaldı.