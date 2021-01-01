Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala Almanya'yı seçti

Bayern Münih'in genç oyuncusu Jama Musiala, Almanya Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandığını açıkladı. Athletic'e konuşan Musiala; "İngiltere benim evim. İngiltere'nin benim için ne anlama geldiğini ifade etmek zor çünkü çok fazla güzel anım var. Kalbim Almanya ve İngiltere için atmaya devam edecek.

"Bu soruyu (Hangi milli takımı temsil edeceğim) kendime çok sordum. Geleceğim için en iyisi hangisidir? Nerede oynamak için daha fazla şansım var? Sonunda hissettiğim duyguyu dinledim. Doğduğum topraklarda oynamanın doğru karar olduğuna karar verdim. Benim için kolay bir karar değildi" ifadelerini kullandı.

Chelsea hakkında sözleri

Musiala, futbola ilk başladığı yer olan İngiliz ekibi Chelsea hakkında ise; "Onlar benim için bir aile ve artık orada olamasam da ailenin bir parçası olarak kaldığıma eminim. Chelsea ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bana desteği ve güveni olmasaydı şuan olduğum yerde olamazdım. Beni şu anda olduğum oyuncu yaptılar" diye konuştu.

Musiala'nın hayatından satırbaşları

Musiala, 26 Şubat 2003'te Almanya'nın Stuttgart şehrinde, yarı İngiliz ve Nijeryalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

7 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşti. Çocukluk yıllarını Chelsea'nin futbol akademisinde geçirdi.

Temmuz 2019'da ise Bayern Münih'e transfer olmak için Chelsea'den ayrıldı.

Musiala bu sezon, Teknik Direktör Hansi Flick'ten sık sık formayı kapmayı başardı. Bundesliga'da 16 kez forma giyen genç oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi ise 4 kez şans bulan Musiala 1 kez gol atma başarısı gösterdi.