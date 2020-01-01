Bayern Münih Thiago için Liverpool'dan teklif bekliyor
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UEFA/Twitter
Thiago Alcantara, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır. Kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge de önümüzdeki günlerde yetenekli orta saha oyuncusu için bir teklif bekliyor.
Henüz Liverpool, Bayern ile hiçbir temas kurmasa da Thiago ile yoğun bir şekilde ilgilendiği biliniyor
Welt am Sonntag'a konuşan Rummenigge, "Thiago bizi terk edecek gibi. Büyük maçlarda iyi oynayabileceğini göstermesi onun için önemliydi. Önümüzdeki birkaç gün içinde onun için bir teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Thiago, bu sezon Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kaldırırken üç zaferde de başrolü alan isimlerden biriydi.