Bayern Münih Thiago için Liverpool'dan teklif bekliyor

Liverpool, Thiago Alcantara transferi için bu hafta Bayern Münih'in kapısını çalabilir.

Thiago Alcantara, 'ten ayrılmaya hazır. Kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge de önümüzdeki günlerde yetenekli orta saha oyuncusu için bir teklif bekliyor.

Henüz , Bayern ile hiçbir temas kurmasa da Thiago ile yoğun bir şekilde ilgilendiği biliniyor

Welt am Sonntag'a konuşan Rummenigge, "Thiago bizi terk edecek gibi. Büyük maçlarda iyi oynayabileceğini göstermesi onun için önemliydi. Önümüzdeki birkaç gün içinde onun için bir teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Thiago, bu sezon , Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kaldırırken üç zaferde de başrolü alan isimlerden biriydi.