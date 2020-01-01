Bundesliga

Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri

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Leroy Sane Bayern Münih 2020
fcbayern.de
Leroy Sane'yi kadrosuna katan Alman devi, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini yaptı...

Bundesliga'da bu sezon 30. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, yeni sezon öncesi ilk transferini Manchester City'den Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaptı. 

Alman devinin kasasından bu transfer için yaklaşık 45 milyon euro çıkacağı konuşuluyor. 

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Leroy Sane böylece kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. 

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    İşte Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri...

    Futbolcu Geldiği Takım Yıl Bonservis Bedeli
    Lucas Hernandez Atletico Madrid 2019 80.000.000 €
    Leroy Sane Manchester City 2020 45.000.000 €
    Corentin Tolisso Lyon 2017 41.500.000 €
    Javi Martinez Athletic Bilbao 2012 40.000.000 €
    Arturo Vidal Juventus 2015 39.000.000 €
    Mario Götze Borussia Dortmund 2013 37.000.000 €
    Mats Hummels Borussia Dortmund 2016 35.000.000 €
    Benjamin Pavard Stuttgart 2019 35.000.000 €
    Renato Sanches Benfica 2016 35.000.000 €
    Mario Gomez Stuttgart 2009 30.000.000 €
    Manuel Neuer Schalke 04 2011 30.000.000 €
    Douglas Costa Shakhtar Donetsk 2015 30.000.000 €
    Franck Ribery Marsilya 2007 30.000.000 €

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