Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri
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fcbayern.de
Bundesliga'da bu sezon 30. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, yeni sezon öncesi ilk transferini Manchester City'den Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaptı.
Alman devinin kasasından bu transfer için yaklaşık 45 milyon euro çıkacağı konuşuluyor.
Leroy Sane böylece kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.
İşte Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri...
|Futbolcu
|Geldiği Takım
|Yıl
|Bonservis Bedeli
|Lucas Hernandez
|Atletico Madrid
|2019
|80.000.000 €
|Leroy Sane
|Manchester City
|2020
|45.000.000 €
|Corentin Tolisso
|Lyon
|2017
|41.500.000 €
|Javi Martinez
|Athletic Bilbao
|2012
|40.000.000 €
|Arturo Vidal
|Juventus
|2015
|39.000.000 €
|Mario Götze
|Borussia Dortmund
|2013
|37.000.000 €
|Mats Hummels
|Borussia Dortmund
|2016
|35.000.000 €
|Benjamin Pavard
|Stuttgart
|2019
|35.000.000 €
|Renato Sanches
|Benfica
|2016
|35.000.000 €
|Mario Gomez
|Stuttgart
|2009
|30.000.000 €
|Manuel Neuer
|Schalke 04
|2011
|30.000.000 €
|Douglas Costa
|Shakhtar Donetsk
|2015
|30.000.000 €
|Franck Ribery
|Marsilya
|2007
|30.000.000 €