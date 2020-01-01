Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri

Leroy Sane'yi kadrosuna katan Alman devi, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini yaptı...

'da bu sezon 30. şampiyonluğunu ilan eden , yeni sezon öncesi ilk transferini 'den Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaptı.

Alman devinin kasasından bu transfer için yaklaşık 45 milyon euro çıkacağı konuşuluyor.

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Leroy Sane böylece kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

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İşte Bayern Münih tarihinin en pahalı transferleri...