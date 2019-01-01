Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini uzattı

Bayern Münih, Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

'da yeni sezona 2 maçta attığı 5 golle başlayan Robert Lewandowski, ile nikah tazeledi.

Bavyera ekibi, sözleşmesi 2021'de biten Polonyalı golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmzanın ardından konuşan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Benim için Lewandowski, dünyanın en iyi hücum oyuncusu. Onunla birlikte hem bu sezon hem de gelecek yıllarda hedefimize ulaşacağımıza eminim." dedi.

Robert Lewandowski, Bayern Münih ile 2023 yılına dek sürecek sözleşmeye imza attı.pic.twitter.com/3C32X3R4BX — Goal (@GoalTurkiye) August 29, 2019

2014 yılında katıldığı Bayern Münih'in ailesi haline geldiğini söyleyen 31 yaşındaki Lewandowski ise "Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Bu kulübün bir parçası olmaya devam ettiğim için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Bayern Münih formasıyla 246 maçta 197 gol atan tecrübeli golcü, Bundesliga'da son altı sezonun dördünde gol krallığına ulaştı.