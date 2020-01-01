Bayern Münih, Leroy Sane transferini resmen açıkladı

Bavyera ekibi, Manchester City forması giyen Alman oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

devi , 'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane 'yi renklerine bağladı.

Uzun süredir bu transfer için çalışmalar yürüten Bayern Münih, Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmezken, Alman medyasında yer alan haberlerde Bayern Münih'in Alman futbolcu için Manchester City'ye 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

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Daha fazla takım

Sane, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bayern Münih büyük hedefleri olan büyük bir kulüp. Takımla birlikte çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Hansi Flick ile U-21 Milli Takımı'nda çok iyi bir ilişkiye sahiptik. Burada olabildiğince çok kupa kaldırmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde Sane'nin takımdan ayrılacağını ve başka bir yere gideceğini açıklamıştı.

2019 yazında çapraz bağları yırtılan Sane, 2019-20 sezonunun neredeyse tamamını sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Son olarak 22 Haziran'daki maçında forma giyen Sane, 2016'dan bu yana 146 maçta oynayıp 42 gol 43 asistlik katkı sağladı.