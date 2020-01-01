Bayern Münih kendi rekorunu egale etti

Bundesliga'da şampiyonluğa yürüyen ve Almanya Kupası'nda finale yükselen Bayern Münih'in durdurulamaz formu sürüyor.

, Kupası'nda (DFB-Pokal) finale yükselirken kendisine ait gol rekorunu da egale etti.

'u 2-1 yenerek finalde 'in rakibi olan Bavyera devi, bu sezon tüm kulvarlarda 129 maça ulaştı. Bunu sadece 43 maçta başaran Bayern, 1972-73 sezonunda kırılan ve kendisine ait olan toplam gol rekorunu egale etmiş oldu.

Hansi Flick'in ekibinin bu sezon attığı 129 golün 90'ı 'da geldi. Takımın en golcü oyuncusu Robert Lewandowski'nin ligde 30 golü bulunuyor.

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Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasındaki Almanya Kupası finali 4 Temmuz'da oynanacak.