Bayern Münih, Jovic yarışında 'yokum' dedi

Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki yıldızı Luka Jovic, Avrupa kulüplerinin merceği altında...

, Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Luka Jovic yarışına katılmayı düşünmüyor.

Sırp futbolcu, 2018-19 sezonunda formasıyla Avrupa'nın en çok aranan yetenekleri arasında yer alıyor.

Bu sezon 25 gol atan Jovic, ve de dahil olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.

Bayern Münih'in de bu kulüpler arasında olması bekleniyordu ancak Goal'ün edindiği bilgilere göre şampiyonu, Sırp yıldızı kadrosuna katmayı düşünmüyor.

Robert Lewandowski'nin performansından memnun olan Almanlar, önceliği sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Arjen Robben ve Frank Ribery'nin mevkilerine vermeyi planlıyor.

ve Real Madrid ise Luis Suarez ve Karim Benzema'nın selefi olarak genç oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Eintracht Frankfurt yöneticisi Fredi Bobic ise geçtiğimiz günlerde ZDF'ye yaptığı açıklamada Jovic'in bir sonraki durağının Santiago Bernabeu olacağını ima ederken, "Jovic'in Real Madrid ile imzalaması yüksek bir olasılık gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.