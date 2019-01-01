Bayern Münih, Jovic yarışında 'yokum' dedi
Bayern Münih, Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Luka Jovic yarışına katılmayı düşünmüyor.
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Sırp futbolcu, 2018-19 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla Avrupa'nın en çok aranan yetenekleri arasında yer alıyor.
Bu sezon 25 gol atan Jovic, Real Madrid ve Manchester City de dahil olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.
Bayern Münih'in de bu kulüpler arasında olması bekleniyordu ancak Goal'ün edindiği bilgilere göre Bundesliga şampiyonu, Sırp yıldızı kadrosuna katmayı düşünmüyor.
Robert Lewandowski'nin performansından memnun olan Almanlar, önceliği sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Arjen Robben ve Frank Ribery'nin mevkilerine vermeyi planlıyor.
Barcelona ve Real Madrid ise Luis Suarez ve Karim Benzema'nın selefi olarak genç oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Eintracht Frankfurt yöneticisi Fredi Bobic ise geçtiğimiz günlerde ZDF'ye yaptığı açıklamada Jovic'in bir sonraki durağının Santiago Bernabeu olacağını ima ederken, "Jovic'in Real Madrid ile imzalaması yüksek bir olasılık gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.