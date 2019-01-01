Bayern Münih, Galatasaraylı Henry Onyekuru ile ilgileniyor

ESPN'de yer alan habere göre Bayern Münih, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için Everton ile anlaşma sağladı.

'in, 'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Henry Onyekuru için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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ESPN'in elde ettiği bilgiye göre Bayern Münih, Galatasaray ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve kendi deyimiyle "rüya gibi bir sezon" geçiren Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Alman devinin Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.

Öte yandan Onyekuru'ya 'dan ve Premier Lig'den de teklifler geldiği öne sürüldü. Ancak önceliğin 'da olduğu ve Bayern Münih ile Everton'un transfer konusunda anlaştığı ifade edildi.

Sezon başında Galatasaray'a kiralanan Nijeryalı sol kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 43 resmi maçta 16 gol atarken 6 kez de asist yaptı.