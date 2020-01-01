Bayern Münih, Davies'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, sol bek Alphonso Davies ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

, Alphonso Davies ile olan sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 2023'te sona erecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen asıllı Kanadalı futbolcu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bayern, dünyadaki en iyi kulüplerden biri. Burada oynamak benim için hayallerimin gerçekleşmesi demek." ifadelerini kullandı.

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Kulübün üst yöneticisi (CEO) Karl-Heinz Rummenigge ise genç oyuncunun iyi bir gelişim göstererek sözleşme uzatmayı hak ettiğini kaydederek, "Bayern'de uzun bir dönem kalacağı için mutluyuz. Sadece saha içinde değil saha dışındaki davranışlarıyla da taraftarımızı memnun ediyor." yorumunu yaptı.

Davies, bu sezon 32 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.