Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyor

Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne karşı, Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in yanında yer aldı.

Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı.

18 Nisan Pazar günü, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne rakip olacak şekilde tasarlanan Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını açıkladı.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Karl-Heinz Rummenigge neler söyledi?

Alman futbolunun efsane ismi, Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak bir yenilemeyi tercih ettiklerini vurguladı.

"Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'nin planlamasına katılmadı. Futboldaki mevcut yapının güvenilir bir temeli garanti ettiğine inanıyoruz.

"Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde yapılan reformları memnuniyetle karşılıyor çünkü bunların Avrupa futbolunun gelişimi için doğru adımlar olduğuna inanıyoruz. İlk turdaki değişiklik daha fazla heyecana katkıda bulunacak.

"Koronavirüs salgınının neden olduğu mali sorunların Avrupa Süper Ligi ile çözüleceğine inanmıyorum. Tüm kulüpler oyuncuların maaşlarını ve menajerlik ücretlerini gelirlere uyumlu bir hale getirmek için dayanışma içinde çalışmalıdır."

Alman futbolu Avrupa Süper Ligi'ni reddediyor

Bayern Münih'ten önce Borussia Dortmund ve RB Leipzig, Süper Lig'e katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke, bu oluşuma karşı olduklarını, Leipzig CEO'su Oliver Mitnzlaff ise Süper Lig planlarını reddediklerini ifade etmişlerdi.

Karl-Heinz Rummenigge kimdir?

Futbola Borussia Lippstadt takımında başlayan Karl-Heinz Rummenigge, 1974-1984 yılları arasında Bayern Münih forması giydi.

Ardından üç sezon Inter'de oynayan efsane isim, 1989 yılında futbola veda etti.

Batı Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Rummenigge, 1980 yılında Avrupa Şampiyonluğu yaşarken iki kez de Dünya Kupası'nı finalde kaybetti.