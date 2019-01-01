Bayern Münih, 19 yaşındaki Jann-Fiete Arp'ı transfer etti

Geleceğe yatırımlarıyla dikkat çeken Bayern Münih, Hamburg'dan 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

Bundesliga devi Bayern Münih, geleceğe yatırım yapmaya tüm hızla devam ediyor.

Bavyera ekibi, Hamburg'un 19 yaşındaki genç golcüsü Jann-Fiete Arp'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Bayern Münih, genç futbolcu için Hamburg'a 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan bu sezonun geri kalanını Hamburg'da geçirecek olan genç golcünün gelecek sezonda da kiralık olarak Hamburg forması giyme ihtimali bulunuyor.

Bu sezon 2. Bundesliga'da 11 maçta süre alan 1.86'lık futbolcu henüz golle tanışamadı.