Bayern maçı öncesinde Mbappé'nin durumu endişe yaratıyor

Real Madrid, son zamanlarda ulusal ligde zor bir dönem geçiriyor; bu sürecin son halkası ise Kraliyet Takımı'nın Real Mallorca'ya karşı aldığı şaşırtıcı yenilgiydi.

Real Madrid, küme düşme tehlikesi yaşayan Mallorca'nın sahasında 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışındaki durumu zorlaştı. Ligin bitimine 8 hafta kala, lider rakibi Barcelona (76 puan) ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Dünkü yenilginin tek etkisi, mağlubiyet ve Barça ile puan farkı değildi; bu durum, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Bayern Münih ile oynanacak önemli maçtan birkaç gün önce, yıldız oyuncu Kylian Mbappé'nin hazırlık durumuna dair endişelere de yol açtı.

Stats Foot hesabı, X platformu üzerinden Kylian Mbappé'nin gol performansına ilişkin olumsuz bir istatistik paylaştı ve Fransız yıldızın son beş maçta Real Madrid formasıyla hiç gol atamadığını belirtti.

Hesap, "Bu dönem, Mbappé'nin Real Madrid formasıyla yaşadığı en uzun gol suskunluğu ile eşittir. Bu rekor, Nisan 2025'te kırılmıştı" dedi.

Bu istatistik, Real Sociedad, Osasuna, Atlético Madrid ve Mallorca maçlarıyla ilgili olup, bunların tümü yerel ligde oynanmıştır. Mbappé ise sakatlığı nedeniyle diğer maçlarda forma giyememiştir.

