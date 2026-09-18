Bayern Münih, İngiliz kaptan Harry Kane ile sözleşmesini uzatarak Haziran 2027 sonrasında da Allianz Arena çatısı altında kalması için yürüttüğü müzakerelerde önemli bir mesafe kat etti; iki taraf, beklenen sözleşme formülünü görüşmek üzere geçen hafta sonu forvetin temsilcilerinin de katılımıyla yeni bir görüşme turu gerçekleştirdi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, müzakereler en az iki yıl daha, yani 2029 yazına kadar bir uzatmaya doğru ilerliyor; 33 yaşındaki forvet ise daha uzun soluklu bir sözleşme imzalamaya tamamen açık olduğunu gösteriyor. Zira Kane, EURO 2028 turnuvasına kadar Avrupa'nın en üst düzey rekabetindeki varlığını korumak istiyor; ayrıca 2030 Dünya Kupası finallerini de gelecekteki hedefleri arasına koyuyor.

Mali mesele ise müzakere masasındaki temel ve merkezî noktalardan biri olmaya devam ediyor; nitekim Kane şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon euro kazanıyor ve iki yıllık bir uzatma durumunda bu maaşını koruyabilir; buna karşın daha uzun vadeli bir sözleşme, yıllık maaşında bir düşüşe ve bir serbest kalma bedeli şartının eklenmesi olasılığına yol açabilir. Adını Real Madrid'in, İngiliz ve Suudi kulüplerin isteklerine bağlayan haberlere rağmen, şu ana kadar başka herhangi bir tarafla resmî bir müzakere yürütülmüş değil.

İngiliz forvet, 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan yaptığı transferden bu yana istisnai bir dönem yaşıyor; Bavyera ekibi formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 153 maçta 150 gol atıp 34 asist yaptı; bunların 61 golünü yalnızca geçen sezon kaydetti. Tecrübeli forvet ise önümüzdeki dönemde Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı mutlak önceliklerinin başına koyuyor.

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