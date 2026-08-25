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Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

Çeviri:

Bayern'in acı hatıralarıyla: Messi'yi 2013 kâbusundan 90 dakika ayırıyor

Inter Miami CF - CF Montreal
Inter Miami CF
CF Montreal
ABD 1
L. Messi
Barcelona
Bayern Münih
ABD
Kanada
Arjantin
İspanya
Almanya

Inter Miami formasıyla gol atmaya devam etmesine rağmen, Arjantinli yıldız Lionel Messi, profesyonel kariyerinde galibiyet alamadan geçirdiği en kötü maç serisini eşitlemesine yalnızca 90 dakika kaldı.

İspanyol AS gazetesine göre Messi, Inter Miami ile üst üste 4 maçta galibiyet alamadı ve takım önümüzdeki cumartesi günü Montreal'i yenmeyi başaramazsa, futbol kariyerinin en kötü olumsuz serisini eşitlemiş olacak.

Teknik direktör Guillermo Ayús'un takımının son yenilgisi, Messi'nin durumunu daha da zora soktu; zira profesyonel kariyerindeki en kötü seri, 2013 yılına, Barcelona dönemine dayanıyor. O dönemde üst üste beş maçta galibiyet alamamıştı.

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Ayús, Inter Miami'nin Toronto FC'ye kaybetmesinin ardından şunları söyledi: "Şu anda yaşanan her şeyin sorumlusu benim. Yaşadıklarımız herkesi üzüyor ve endişe gerçekten var."

ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL

Inter Miami, 2025 yılında da benzer bir durum yaşamış; iki maçta berabere kalıp iki maçı kaybettikten sonra üst üste dört maçta galibiyet alamamış, ancak ardından üst üste 5 galibiyet elde etmeyi başarmıştı.

Messi'nin profesyonel kariyerindeki en kötü seri ise 2013 yılında Barcelona ile yaşandı. Takım üst üste 5 maçta galibiyet alamamış; bu süreçte Celta Vigo, iki kez Paris Saint-Germain ve Athletic Bilbao ile berabere kalmış, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.

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