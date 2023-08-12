Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Kane, kariyerinde bir ilke imza atabilir.

NE OLDU? Kane, iki kulüp arasındaki uzun müzakerelerin ardından Bayern'e imza attı ve İngiliz forvet, aynı gün kariyerinin ilk kupasını kazanma şansına sahip...

Bayern Münih, DFL-Supercup'ta RB Leipzig ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak ve yeni transfer Kane'in maça sonradan dahil olması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Kane, Tottenham'daki 14 yıllık kariyeri boyunca tek bir kupa bile kazanamadı ve 30 yaşındaki oyuncunun bir Bayern oyuncusu olarak ilk 24 saatinde bir kupa kazanma şansı oldukça yüksek görünüyor.

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VE DAHA FAZLASI: Kane, sağlık ve imza belgelerini tamamladıktan sadece saatler sonra Leipzig ile oynanacak olan maçın kadrosunda yer alacak.

BİR FOTOĞRAFTA:

FC Bayern

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Kane, muhtemelen Süper Kupa'da Leipzig'e karşı yedek kulübesinde maça başlayacak ve oyuna sonradan dahil olacak.