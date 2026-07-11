Transfer piyasası hız kazanıyor ve Barcelona’dan ayrılma ihtimali bulunan oyuncuların isimleri gündeme gelmeye başladı.

Haberlere göre Bayern Münih, transfer anlaşması oldukça karmaşık görünse de, Barcelona’nın yıldızlarından birini yaz transfer dönemindeki öncelik listesine aldı.

Katalan Sport gazetesi, Bild gazetesine atıfta bulunarak, Alman kulübünün birinci sınıf bir sağ bek transferi peşinde olduğunu ve bu nedenle Barcelona'nın Fransız oyuncusu Jules Koundé'yi en uygun seçenek olarak gördüklerini yazdı.

Gazete şöyle ekledi: “Ancak Bavyera kulübü, Barça oyuncusuna cazip bir teklif sunmadan önce finansal kaynaklarını ayarlaması gerekecek.”

"Bild", Kondé'nin Bayern Münih'in teknik ve idari ekibinin vizyonuna en uygun bek olduğunu açıklayarak, oyuncunun her zaman takdirlerini kazandığını ve bu yaz onunla sözleşme imzalamak için koşulların elverişli olabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Konu, oyuncunun nihai değerlendirmesine ve daha da önemlisi, Bayern Münih’in bu sezon Türkiye Ligi’ne kiraladığı ve kulübün mevcut ve gelecek planlarında yer almayan bek Sasha Boy’u satma kabiliyetine bağlı olacak.

Alman kulübü, Feyenoord’un bek oyuncusu Jafiero Reed’i kadrosuna katma olasılığını da değerlendirmişti, ancak şu anda, transferi tamamlamak için gerekli fon sağlanması durumunda, uluslararası düzeyde birinci sınıf bir bek oyuncusuyla anlaşmaya öncelik veriyor.

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Her şey Dünya Kupası'ndan sonra belli olacak

Barselona’da ise kulüp, herhangi bir kulübün tüm taraflar için cazip bir teklif sunması halinde, Koundé veya Alejandro Balde’nin ayrılmasına kapıyı kapatmayacağını hiçbir zaman gizlemedi. Baldi, Barcelona'ya ayrılmayı düşünmediğini ve hiçbir teklife kulak asmayacağını zaten açıkça belirtmişken, Kondé'nin geleceği daha belirsizliğini koruyor ve her şey Dünya Kupası'nın bitiminden sonra netleşebilir.

Katalan gazetesine göre, Fransız milli defans oyuncusu Liverpool ve Chelsea’nin de ilgisini çekiyor, ancak şu ana kadar İngiltere Premier Ligi’nden hiçbir kulüp harekete geçmedi.

Sport gazetesi şu noktayı vurguladı: “Kondé’nin değeri yaklaşık 60 milyon avro olarak tahmin ediliyor ve Barcelona bu rakamdan bir avro bile geri adım atmayacaktır. Zira 27 yaşındaki Fransız oyuncu, kısa süre önce Katalan kulübüyle sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.”

Hatırlanacağı üzere, teknik direktör Hans Flick geçen sezon bazı maçlarda Kondé'yi ilk 11'in dışında tutmuş ve sağ bek pozisyonunda Eric García'yı tercih etmişti; aynı gazeteye göre bu durum bu sezon da tekrarlanabilir.

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