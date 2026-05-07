Bayern, 90 milyon avroluk Premier League yıldızının peşine düştü

Bayern Münih, Anthony Gordon'u kadrosuna katma yolunda ciddi adımlar attı. Sky Sports'a göre, Almanya şampiyonu, bu yaz yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu bildirilen İngiliz kanat oyuncusunun olası transferi konusunda Newcastle United ile görüşüyor.

25 yaşındaki Gordon, uzun süredir Bayern için ilgi çekici bir seçenek olarak görülüyor. Sky Sports'a göre, teknik direktör Vincent Kompany'nin kulübü, İngiltere milli takım oyuncusunu uzun süredir takip ediyor ve şimdi olasılıkları görüşmek için Newcastle ile resmi olarak temasa geçti.

Newcastle, Gordon için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtiliyor. Kulüp içinde, 2030 ortasına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen seçeneklerini değerlendirmek isteyen forvetin ayrılığı hesaba katılıyor. Ayrıca Bayern, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki kulüple iyi bir ilişki içinde.

Gordon, St James’ Park’ta bireysel olarak mükemmel bir sezon geçiriyor. Forvet, tüm turnuvalarda 18 gol atarak Newcastle’ın en golcü oyuncusu konumunda. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde etkileyici bir performans sergiledi; 12 maçta attığı 10 golle sezonun en golcü oyuncularından biri oldu.

Gordon'a sadece Bayern Münih ilgi göstermiyor. Sky Sports'a göre Arsenal ve FC Barcelona da durumu yakından takip ediyor. Gordon'un menajerleri kısa süre önce Barcelona'da görüldü, ancak Katalanlar ile Newcastle arasında henüz doğrudan bir temas kurulmamış.

Teknik direktör Eddie Howe, oyuncusu hakkındaki tüm spekülasyonlara geçtiğimiz günlerde temkinli bir şekilde yanıt verdi. “Oyuncularla sürekli konuşuyorum, ancak her zaman transfer söylentileri hakkında değil,” diyen teknik direktör, “Benim için en önemli şey antrenman sahasındaki gayret. Sadece kulübe ve Newcastle’ın geleceğine yüzde yüz bağlı olan oyuncuları kadroya alıyorum,” diye ekledi.

Bu arada Newcastle, milyonlarca sterlinlik bir teklifin gelebileceğini hesaba katıyor. Gordon, 2023'ün başında Everton'dan yaklaşık 52 milyon avroya transfer edilmişti, ancak Sky Sports, Newcastle'ın şu anda 86 ila 90 milyon avro arasında bir transfer ücreti hedeflediğini tahmin ediyor.

Bayern Münih için Gordon, yine Premier League'den büyük bir kazanç anlamına gelecektir. Harry Kane, Luis Díaz ve Michael Olise ile Kompany, daha önce İngiltere'de başarılı olmuş birçok forvet oyuncusuna zaten sahiptir.