Fenerbahçe'nin Beşikaş'ı 2-1 yendiği derbi maçında sakatlanarak talihsizlik yaşayan İsmail Yüksek'e Xabi Alonso sürprizi geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Dev karşılaşmada ev sahibi takımın tecrübeli orta sahası İsmail Yüksek ayrı bir heyecana daha ortak oldu.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre İsmail Yüksek'in Bundesliga devi Bayer Leverkusen tarafından tribünden izlendiği öğrenildi.

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Kimin izlediği ortaya çıktı

Almanya Bundesliga'da ilk kez şampiyon olan Bayer Leverkusen'in, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e kanca attığı aktarıldı.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yardımcısı Devin Özek'in, İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde tribünden takip ettiği belirtildi.

Devin Özek'in Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde İsmail Yüksek'i özel olarak izlediği belirtildi.

Bayer Leverkusen'de sportif direktör yardımcısı olarak çalışan Devin Özek'in İsmail Yüksek için raporunu sunacağı vurgulandı.