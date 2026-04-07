Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Çeviri:

"Bay Assist"... Oliés, fark yaratan pasların kralı

Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
M. Olise
İspanya
Almanya
Fransa

Bayern'in yıldızı büyük liglerdeki hakimiyetini sürdürüyor

 Heyecan dolu bir Bavyera gecesinde, Bayern Münih'in yıldızlarının çoğu Santiago Bernabéu Stadyumu'nda parladı; Bavyeralılar, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Fransız yıldız Michael Olise de bu başarıdan geri kalmadı ve büyüleyici dokunuşlarıyla gol katkılarında parlamaya devam etti.

Bayern, 41. dakikada Luis Díaz'ın golüyle öne geçti, ardından Harry Kane ikinci yarının ilk dakikasında tarihi bir iz bırakarak ikinci golü attı, ancak Kylian Mbappé 74. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarının ilk 20 saniyesinde Real Madrid, ikinci yarıdaki ilk atağını kuramadı ve Bayern oyuncuları, sağ kanatta Olise'ye gelen topu kaptı. ardından ceza sahası sınırına doğru ilerledi ve topu Harry Kane'e aktardı. Kane, kaleci Lunin'i bir kez daha denemekten çekinmedi ve Kurtua'nın yerine geçen kalecinin kurtaramadığı bir şutla ağları ikinci kez havalandırdı.

Opta'ya göre "Michael Olise, tüm turnuvalarda 25 asistle beş büyük ligde en fazla asist yapan oyuncu" olarak gösteriliyor. Bayern yıldızına en yakın isim ise 17 asistle Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, onu 16 asistle (Barcelona) 16 asistle geliyor.

